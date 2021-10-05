  • BIST 1.393,710
  • Altın 501,21
  • Dolar 8,8300
  • Euro 10,2400
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı'nın açılışını bugün yapacak

2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı'nın açılışını bugün yapacak

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının yanı sıra bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, üniversite rektörleri ile öğrenciler katılacak.

Törende, YÖK tarafından her yıl "bireysel ve kurumsal" olmak üzere iki kategoride verilen "YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri" Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine verilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı'nın açılışını bugün yapacak05 Ekim 2021 Salı 09:36
  • Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısı temizliği sürüyor05 Ekim 2021 Salı 09:35
  • PKK'ya büyük darbe: 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi05 Ekim 2021 Salı 09:32
  • Emniyet, sosyal medya üzerinden şantaj amaçlı görüntülü aramalara karşı uyardı05 Ekim 2021 Salı 09:31
  • Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem05 Ekim 2021 Salı 09:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Fırat Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi05 Ekim 2021 Salı 09:28
  • PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi anıldı05 Ekim 2021 Salı 09:28
  • PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu05 Ekim 2021 Salı 09:27
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Ekim 2021 Salı 09:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Dört bakanlığa çok sayıda atama05 Ekim 2021 Salı 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti