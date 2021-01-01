  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -2 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini ve Türkiye için çok çalışacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletle buluşturduklarını belirtti.

2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye için çok çalışacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, "2020'de neler yaptık?" başlığıyla "40 milyon fidan/ağaç dikimi", "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi", "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışı", "Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğalgaz" ile "resmi ziyaretler", "yapılar", "fabrikalar, tesisler, santraller", "hastaneler", "ulaşım", "barajlar ve sulama projeleri", "teknoloji", "projeler", "kültür ve sanat", "yurt içi ziyaretleri", "sosyal ve ticari destekler, yardımlar" konularıyla ilgili yapılan icraatlara ilişkin bilgiler de verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2020'de dünya en çok onu konuştu: Yerli silahın yenisi geliyor01 Ocak 2021 Cuma 09:44
  • Türkiye ve dünya gündemi01 Ocak 2021 Cuma 09:31
  • Değerli kağıt bedelleri açıklandı01 Ocak 2021 Cuma 09:29
  • Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor01 Ocak 2021 Cuma 09:26
  • New York Times Meydanı'nda yeni yıl sanal ortamda kutlandı01 Ocak 2021 Cuma 09:25
  • Depremin vurduğu Fukuşima sakinlerinin yüzde 30'u geçen 10 yılda yeniden yapılanmadan memnun01 Ocak 2021 Cuma 09:25
  • İngiltere'nin AB'den ayrılığı resmen tamamlandı01 Ocak 2021 Cuma 09:23
  • Trump çalışma ve göçmen vizelilerin girişinin askıya alınması uygulamasını 31 Mart'a uzattı01 Ocak 2021 Cuma 09:22
  • Avrupa yeni yıla Kovid-19 kısıtlamaları altında girdi01 Ocak 2021 Cuma 09:21
  • Fransız gazeteciden Erdoğan'a 'oyun değiştirici lider' övgüsü01 Ocak 2021 Cuma 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti