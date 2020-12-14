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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Aralık'tan 4 Ocak'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşında sokağa çıkma kıstılaması ile ilgili "31 Aralık Perşembe saat 21.00'dan 4 Ocak saat 05.00 kadar kesintisiz uygulanacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Aralık'tan 4 Ocak'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti.

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin uygulanmaya başlamasıyla birlikte salgınında düşüşe geçildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, vatandaşlardan kurallara aynı şekilde uymaya devam etmelerini istedi.

31 ARALIK PERŞEMBE SAAT 21.00'DEN 4 OCAK PAZARTESİ SAAT 05.00'E KADAR YASAK VAR

Yılbaşı döneminde evlerde toplanmaları önlemek adına ilave bir tedbirin de getirileceğini açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, uygulanacak yeni kısıtlamayı kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı kısıtlamasına yönelik yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

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