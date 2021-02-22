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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 95 milyar dolar döviz rezervimiz var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 95 milyar dolar döviz rezervimiz var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Onurlu duruş sergileyerek, terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor." dedi.

"Ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı, Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi?" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında, siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır." dedi.

"CHP ve şürekası, eski bakanımız Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor." diyen, Erdoğan, "Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye'nin enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji ve hazırlıklar bulunuyor." şeklinde konuştu.

"95 milyar dolar döviz rezervimiz var"
"Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası'nın."diyen Erdoğan, "Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var." ifadesini kullandı.

"Şu anda bizim IMF'ye bir Allah kuruşu borcumuz yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, ey Faik Öztrak, bilir misiniz şu anda bizim IMF'ye bir Allah kuruşu borcumuz yok, bitti bu iş." dedi.

Erdoğan, "Küresel tedarik zincirlerinin ciddi yaralar aldığı, üretimden istihdama küresel ekonominin her alanda daraldığı bu dönemde de Berat Bey'in sorumluluğunda aldığımız hızlı ve etkin tedbirlerle ülkemizin süreci en az zararla geçirmesini sağladık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak vaktimizi ve enerjimizi çalarak bizi bu hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara 'Size buradan ekmek çıkmaz, gidin başka kapıya' diyoruz." ifadesini kullandı.

"Döviz işlemlerinin tamamı piyasa kuralları çerçevesindedir"
"Döviz işlemlerinin tamamı piyasa kuralları çerçevesindedir ve hukuka uygundur." diyen Erdoğan, "Ne dövizin buharlaşması ne de bir istismar, haksız kazanç, hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Üretimin durduğu, Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı yerlere bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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