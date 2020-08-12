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Cumhurbaşkanı Erdoğan AA Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan AA Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. kuruluş yılı dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1 saat 15 dakika sürdü.

Kabulde AA'nın 100. yılını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel konulara dikkati çekerek medyanın doğruları aktarmadaki etkisine vurgu yaptı.

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AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kabulde, AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammet Salih Demirkan, Yönetim Kurulu üyeleri Ali Türker Pirtini, Bahadır Saraçgil, Şaban Kızıldağ, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da eşlik etti.

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Kabulde İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile İletişim Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Sobacı da hazır bulundu.

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