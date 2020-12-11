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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB zirvesi birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB zirvesi birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi." dedi.

"Hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var." diyen Erdoğan, "Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar." ifadesini kullandı.

"(Avrupa Birliği) Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların beklediklerini boşa çıkardı." şeklinde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Mart 2021'de yapılacak zirvede yeni bir hazırlığın yapılması, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Şunu çok açık net söylemek durumundayım. Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil.

Türkiye için haklı olan bir süreç var, Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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