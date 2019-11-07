Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

İkili ilişkiler ile bölgedeki meselelerin ele alındığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere, birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik. 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum."

Trump: Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" gerçekleştirdiğini vurgulayan Trump, "Erdoğan bana, çatışma esnasında kaçtıkları belirtilen, aralarında terörist Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi ve kız kardeşinin de bulunduğu birçok DEAŞ üyesinin yakalandığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Trump, görüşmede ayrıca Suriye sınırı, terörizmin ortadan kaldırılması, YPG/PKK ve diğer konuların ele alındığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gelecek Çarşamba 13 Kasım'da Beyaz Saray'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.