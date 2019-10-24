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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye flaş çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazlum Kobani'nin ABD'den isteneceğini duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye flaş çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında "Cumhurbaşkanı Özel" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MAZLUM DENİLEN TERÖRİSTİ İSTİYORUM"

Eroğan Suriye'de YPG'nin sözde komutanlığını yapan Mazlum Kobani isimli terörist hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım" dedi. Erdoğan, "Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, onu isteyecekler. (ABD'nin) Vermesi lazım bize" diye konuştu.

"TRUMP BİR ŞEY DİYEMEDİ"

Erdoğan, "Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda biz size kırgınız, çünkü bir teröristle böyle bir mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz, hiçbir şey diyemedi, 'Zaman zaman biz böyle görüşmeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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