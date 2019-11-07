Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: ABD ve Rusya verdikleri sözleri tutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bölgedeki son durumu açıklarken, ABD ve Rusya'nın verdikleri sözleri yerine getirmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretleri kapsamında Macaristan'a gitti. Erdoğan, ziyareti öncesinde havaalanında kameralar karşısına geçti.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bölgedeki son durumu açıklarken, müttefiklerin verdikleri sözleri yerine getirmediğini söyledi.

AMERİKA VE RUSYA İLE VARILAN MUTABAKAT

Amerika'nın ve Rusya'nın sözünü tutmadığını dile getiren Erdoğan, "çekildiler" denilen alanlardan saldırılar geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu görüşmeleri yaparken bir taraftan malum YPG/PYD/DEAŞ/PKK bunların buradan çekildiği sözünü 120 saat içerisinde bize verenler şu anda bunu gerçekleştirmiş değil.

Rusya ile yaptığımız mutabakatta da 150 saat geçti şu an itibarıyla, o bölgelerden de teröristler çıkmış değil.

Şu anda hala teröristler Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor.

Suriye Milli Ordusu da aynı şekilde onlara misliyle cevap veriyor.

Bu sabah Suriye Milli Ordusu'nda 11 şehit var.

Karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü."

"Teröristlerin hamiliğini yapanları unutmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız." diye ekledi.

Türkiye'yi yurt dışında temsil eden sporcuların, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

"UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekiyor"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor. Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur."

Erdoğan, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, "YPG/PYD, DEAŞ, PKK, bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120 saat içinde bize verenler, şu anda bunu gerçekleştirmiş değil." dedi.