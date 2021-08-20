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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'de kaç Afgan mülteci var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'deki Afgan mülteci sayısını açıkladı ve bundan sonra izlenecek yol haritasını da anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'de kaç Afgan mülteci var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Afganistanlı mülteci sayısının 300 bin olduğunu açıkladı. 
 
Erdoğan, ülkesinden kaçmak zorunda olanlar için kapıyı açacaklarını, geri gönderilmesi gerekenler için gerekli işlemlerin yapılacağını vurguladı. 

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Afganistan'da hala çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası, özellikle buraya (Afganistan) gerekli olan ihtimamı göstermemiştir.

Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeleri yine yapabileceğimizi söyledik. Burada ölümlerden uzakta adımların atılması Afganistan'ın en büyük kazanımıdır. 

TÜRKİYE'DEKİ AFGAN GÖÇMEN SAYISI

Afganistan'dan Türkiye'ye 1.5 milyon düzensiz göçmen oldu sözü tamamen yalandır. Türkiye'ye böyle bir göç olmamıştır. Şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Bütün yapmakta olduğumuz önleyici programlar, düzensiz göçleri engellemek içindir. 

Öte yandan Suriye'den Türkiye'ye yaklaşık 4 milyon göç olmuştur. Biz ana muhalefetin ve diğerlerinin söylediği gibi de kapılarımızı kesinlikle bize topraklarından kaçkın durumunda olan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de ülkelerine gönderdik. 

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