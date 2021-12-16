Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yeni asgari ücret belli oldu! Yeni asgari ücret 4.250 TL oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de son dakika yapmış olduğu açıklamada 2022 yılı asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının bitmesinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İşçi ve işveren temsilcileri kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında çalışan ve işveren kesimleri ile belirlenmektedir.

Nasıl aralık başında başladıysak, önümüzdeki yıl da yine çalışmalarını sürdürecek ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz.

ASGARİ ÜCRET 4 BİN 250 TL OLDU

Komisyon asgari ücretin 4 bin TL olması yönünde bildirmiştir. Biz de asgari ücreti belirledik. 4 bin 250 TL olarak belirledik. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Ortalama asgari ücret yüzde 50 zam olarak yapılmıştır.

Yeni asgari ücretim çalışan işveren ülkemize hayırlı olsun. Çalışanlarımızı fiyat artışı karşısında ezdirmeme kararlılığını ortaya koyduk. Elbette çalışanlarımız fazlasını hak ediyor. Çalışan olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan çalışan olmaz.

Devletin güçlü olması noktasında taraflar olarak bizim sırtımızı dayadığımız 2 önemli unsurdur. Türkiye büyüdükçe çalışanlarımız hakettiği payı alacaktır. Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden spekülasyona girmemeli. Bunların istismarını yapmamalı.

DÖVİZ KURU VE FAHİT FİYAT MESAJI

Geçmişte Dolar şuydu... Doların o olduğu dönemden hesabı dolar üzerinden yaparak olan yaklaşımlar çalışan ve işveren istismarından başka bir şey değidlir.

Sizin geçmişinizde siz TL'nin olduğu bu üğlkede dolarla mı çalıştırıyordunuz, avro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları. Bizim paramız bellidir. O da Türk lirasıdır. Biz türk liramızı yedirmeyeceğiz.

Bazı sıkıntılar var. Bunları aşacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Önceliğimizi istihdam korumaya verdiğimizi tekrar söylüyoruz. Salgın sürecinde desteklerimizle sıkıntı yaşamadık.

Bizim paramız bellidir, o da Türk lirasıdır ve biz Türk lirasını yedirmeyeceğiz. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız

SENDİKALARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Kararımızı verdik. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz. Komisyon kararlarını Başkan Erdoğan'a taktim ettim. Başkanımızın manevi desteğini hissettik. Kendisine teşekkür ediyoruz. " dedi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Toplu sözleşme pazarlık olarak değil de ortak olarak nereye vararız diye hep konuştuk. Biz diyoruz ki çalışan olmadan işveren olmaza işveren olmadan çalışan olmaz devlet olmadan hiç biri olmaz dedik. Cumhuriyet tarihinde olmayan adımlar atıldı. Herkese hayırlı uğurlu olsun." dedi.