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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin ekonomik gidişatına ilişkin, "Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz." dedi.

Erdoğan, "Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız." ifadesini kullandı.

"Kendi vatandaşlarının yardım çığlıklarına kulak tıkayanlar Türkiye'nin duruşunu sorgulayamaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın döneminde kendi vatandaşlarının yardım çığlıklarına kulak tıkayanların, Türkiye'nin duruşunu sorgulama hakkı yoktur." diye konuştu.

"Ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz"
"Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile dile getirmeseler de kendi içlerinde AK Parti'nin başarılarını takdir ediyor." diyen Erdoğan, "Nasipse, ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, ekim sonunda ilçe kongrelerini, sonrasındaki dört ayda il kongrelerini bitirerek 7. Olağan Büyük Kongre tarihini açıklayacaklarını bildirdi.

"Bu alçakların peşini bırakmayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin, "Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. İnternet mecralarını kullananlar, suç işleme konusunda layüsel değildir. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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