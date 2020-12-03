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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye yönelik her saldırıyı, varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz

“Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 86. Yıl Dönümü” programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye yönelik her saldırıyı, varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde “Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 86. Yıl Dönümü” programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "Şiddet gören kadını nasıl koruyorsak terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse kimsenin mülkü olmadığı gibi kadının da kimsenin malı sayılması ve layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez." diye konuştu.

"Kadın haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur"
Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tacize uğrayan her kadını nasıl koruyorsak inancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı korumak da bizim için görevdir. İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur."

"Aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz." dedi.

Erdoğan, "Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi, yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur." diye konuştu.

Erdoğan konuşmalarına şöyle devam etti:

"İçlerindeki rezillik ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşüreceğiz."

"Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz"

Erdoğan, "Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Tank Paleti Fabrikası'yla ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Buradan ekmek çıkmaz, boşuna konuşma." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarına şöyle devam etti:

"CHP'li hanım kardeşlerimize, Türkiye'deki tüm kadınlara sesleniyorum, partisindeki taciz ve tecavüz furyasına sessiz kalan hatta her hadisenin üzerini örtmeye çalışan, önüne gelene hakaret eden bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnancımız ve kültürümüzle ilgisi olmayan birtakım yanlış uygulamaları ve adetleri, aile kurumunu yıkmak için kullanmaya kalkanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bu çerçevede zaman zaman yaşanan tartışmaların işin özünden ziyade hala süren yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kimi yanlışları düzeltirken kimi yanlışlara yol açacak savrulmalara meydan vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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