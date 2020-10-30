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Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM ve Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk yeni Kültür Merkezi'nde ve Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM ve Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Beyoğlu'nda yapımı devam eden Taksim Camisi'ne geçti. 

Cami inşaatını gezen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Burada inceleme yapan Erdoğan daha sonra yeni Atatürk yeni Kültür Merkezi'ne (AKM) geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ali Yerlikaya ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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