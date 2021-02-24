Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu zorlu yolculukta egolarına, hırslarına, ihtiraslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı, biz bunların hiçbirine 'eyvallah' etmedik." dedi.

Erdoğan, "Operasyonlarımız, aldığımız tedbirler sayesinde örgüte katılanların sayısında, terör örgütünün eylem kapasitesinde ciddi düşüş yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Sahadaki mevcudiyetimizi güçlü tutarsak bölücü örgüt ve uzantıları milletimizin üzerinde baskı kuramayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Diyarbakır anneleri gibi evladına, geleceğine sahip çıkan cesur insanların sayısı arttıkça terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız."

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