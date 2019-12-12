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Cumhurbaşkanı Erdoğan Altındağ standını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağlı kadınların gümüş, keçe, deri ve halı ürünlerinin sergilendiği standı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Altındağ standını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Altındağlı kadınların standını ziyaret etti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Ankara Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen, uluslararası "Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası" sempozyumu kapsamında stant açan Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri; gümüş, keçe, deri ve halı ürünlerini sergiledi. Standı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile birlikte ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti esnasında eşlik eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde yürütülen çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanına bilgi verdi.

ÜRÜNLER BEĞENİ TOPLADI

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri bünyesinde çalışmalarını yürüten Gümüş Atölyesi, Keçe Atölyesi, Deri Atölyesi ve Halı Atölyesi çalışanları, kendi el emeklerini görücüye çıkardı. Altındağlı kadınların el emeği eserleri ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

ALTINDAĞLI KADINLAR KOCAMAN BİR AİLE...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Altındağlı kadınların el emeklerine değer vermesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Balcı "Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri 24 mahallede faaliyet gösteren, yaklaşık 50 bin üye sayısı olan kocaman ve sevgi dolu bir aile... Kadınların burada edindikleri bilgi ve becerileri kazanca dönüştürmeleri, kendilerini geliştirmeleri, kazandıkları özgüveni topluma ve ailelerine yansıtmalarını çok önemsiyorum. Altındağlı kadınların başarısını artık herkes biliyor. Bugün de burada becerilerini gözler önüne sererek Altındağımızı en iyi şekilde temsil ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Standımızı ziyaret ederek Altındağlı kadınlarımızın el emeklerini takdir eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederim. AK Parti'nin kadınları yücelten ve geliştiren politikasını Altındağ'da en iyi şekilde uygulamaya devam edeceğiz." dedi.
 

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