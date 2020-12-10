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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi açılışı törenine video mesaj gönderdi.

Merkezin, Türkiye'ye ve iş dünyasına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı olarak kurulan Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Ağı'na, Türkiye olarak biz de bu yılın başında katıldık. Avrupa'daki iki örnekten biri olan bu merkezin faaliyetleri, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikamız tarafından yürütülmektedir. Amacımız, ülkemizi milli teknoloji hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, salgın şartları sebebiyle henüz arzu ettikleri etkinliğe ulaşamamış olsa da bu merkezde yapılacak çalışmaların ekonomik ve toplumsal hayata önemli katkıları olacağına inandığını belirterek, "Dijital dönüşümü ne kadar iyi yönetebilirsek, yeni dönemde kendimizi o kadar güçlü bir yere oturturuz. Elbette her ülkenin bu doğrultuda attığı adımlar ve elde ettiği birikimler vardır. Ama asıl olan, tüm bu birikimlerin uluslararası iş birliğiyle çok daha etkin bir fırsat iklimine dönüştürülmesidir." dedi.

"Tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor"
"Türkiye olarak, çok taraflı iş birliklerine önem veriyor, yer aldığımız her platformda önemli ve pozitif katkılar sunuyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kamu tarafı ve özel sektörüyle, politikalarımızı küresel zemine taşımak ve uluslararası gelişmelerde aktif şekilde yer almak için her türlü imkanı değerlendirmekte kararlıyız. İlk sanayi devriminden bugüne teknolojinin insanların, toplumların ve devletlerin hayatında yol açtığı büyük değişim, bizi dördüncü sanayi devrimine çok daha sıkı bir şekilde hazırlamaya yöneltiyor.

Dijitalleşme sürecinde yetişmiş insan kaynağı, en kritik unsur olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye, nispeten genç, azimli ve yetişmiş insan kaynağıyla, bu sürece oldukça hazırlıklı girmektedir. Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar, yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde akıllı şehirlerden sınır ötesi veri paylaşımına kadar pek çok alanda söz sahibi olabiliriz."

Türkiye'nin artık bu tür tarihi devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden, önünü açan bir konumda olmasını istediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi'nin, hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacağını ümit ettiğini söyledi.

Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere, açılış programına ve panele katkı veren herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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