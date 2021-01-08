Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir. Olaylarda ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum." dedi.

Erdoğan, "Temennim odur ki 20 Ocak itibarıyla Sayın Biden'ın devir teslim töreniyle ki Trump'ın da yapmış olduğu açıklamalarla sakin bir şekilde bu devir teslim olacaktır, yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısıyla ilgili, "Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon olarak geldi ama bu 50 milyona kadar çıkacak." diye konuştu.

"Aşı 50 milyona kadar çıkacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısıyla ilgili, "Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon olarak geldi ama bu 50 milyona kadar çıkacak. (Aşılama çalışmaları) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var, bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir. Bu Kovid vakası sıradan bir vaka değildir, adeta asrın vebası. Bunun için de bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz. Bedeli ne olursa olsun aşıları alacağız, ilaçları da alacağız. Bunların bir kısmını ülkemizde üreteceğiz ve inşallah bunlarla birlikte bu mücadeleyi, savaşı vereceğiz."" diye konuştu.

Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesindeki rektör atama protestolarına ilişkin ise, "YÖK 9 isim teklif etmiştir, Melih Bey'i rektör olarak seçtik. Melih Bey'in orada çok çok başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.