  • BIST 1.416,350
  • Altın 530,65
  • Dolar 9,2950
  • Euro 10,7700
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola ile savunma sanayiinde iş birliğine ilişkin, "Bu konularda tutucu değiliz. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'nın daha önce Türkiye'den İHA ve SİHA talepleri olduğunu, bugün de zırhlı taşıyıcılarla ilgili bazı görüşmeler yaptıklarını bildirdi. 

"Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız"

Angola ile savunma sanayiinde iş birliğine ilişkin Erdoğan, "Bu konularda tutucu değiliz. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacaktır. Libya'da, Somali'de olanları görüyorsunuz. Zulüm hala devam ediyor. Bunları aşmak için daha adil bir dünyayı hep beraber inşa etmemiz gerekiyor." dedi. 

"Cumhurbaşkanı düzeyindeki bu ilk ziyaret, Türkiye-Angola dostluğunun yeni bir nişanesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile başkanlık ettiği heyetler arası görüşmede yaptığı konuşmada ise, "Değerli dostumun daveti üzere gerçekleştirdiğim, Cumhurbaşkanı düzeyindeki bu ilk ziyaret, Türkiye-Angola dostluğunun yeni bir nişanesidir." ifadesini kullandı.

Angola Devlet Başkanı Lourenço ile yaptıkları ikili görüşmede özelikle savunma sanayi ve terörle mücadele alanında ilişkileri ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını belirten Erdoğan, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin kazandığı ivmenin sevindirici olduğunu belirtti.

Üçüncü Türkiye-Afrika İş Forumu'nu 21-22 Ekim’de İstanbul’da düzenleyeceklerini belirten Erdoğan, foruma Angola'yı temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanının katılacağını aktardı.

Erdoğan, 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde ise yine İstanbul'da Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesinin icra edileceğini dile getirerek, Angola Devlet Başkanı Lourenço'yu da zirvede görmeyi özellikle arzu ettiğini söyledi.

"500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek gayret sarf etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lourenço'nun gelecek yıl 11-13 Mart tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na da katılımından ayrıca memnuniyet duyacağını kaydetti.

"Afrika kıtasıyla ilişkilerimizde Angola’nın en önemli ortaklarımızdan biri olması bizleri bilhassa memnun ediyor." diyen Erdoğan, ikili görüşmede her alanda dostluk ve iş birliğinin daha da gelişmesi yönündeki iradeyi teyit ettiklerini vurguladı.

İkili ticaret hacminin, gerçek potansiyelinin oldukça gerisinde olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"2020 yılı 177,5 milyon dolar olan ticaret hacmimiz bu yılın sekiz ayı itibarıyla yaklaşık 132 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ziyaretinizde belirtiğimiz 500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek gayret sarf etmeliyiz. Ankara’da kabul ettiğiniz özel sektör temsilcilerimizden bazılarının Angolalı muhataplarıyla ortaklık sözleşmelerini imzalamaları, karşılıklı yatırımların artmasına vesile olacaktır.

"Vize meselesinde atılacak kolaylaştırıcı adımlar da insan ve ürün hareketliliğini artıracak"

Altyapı projelerine yönelik fon ve kredi sağlanması noktasında Maliye Bakanlarımızın temasta oldukları da malumunuzdur. Ulaştırmadan tarıma, yenilenebilir enerji, sağlık, tekstil, elektrik ve konut projelerine kadar geniş bir alanda önemli firmalarımızın somut çalışmaları, ikili ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki kararlılığımızın neticesidir. Hepsinden öte özellikle Türk Hava Yolları, 13 Ekim itibarıyla Angola’ya doğrudan uçuşlara başladı. Bunun ticari ve beşeri ilişkilerimizde çarpan etkisi yapacağına inanıyorum."

Vize meselesinde atılacak kolaylaştırıcı adımların da insan ve ürün hareketliliğini artıracağını belirten Erdoğan, "Bu konuda değerli dostum, 'Vize serbestisi konusunda, süratle bu adımı atmamızda endişe yoktur' dedi." şeklinde konuştu.

Eğitim alanında 44 ülkede faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı eliyle iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını sağlık alanında küresel dayanışmaya ne kadar ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gösterdi. Sağlık alanında iş birliği anlaşması, tecrübe paylaşımımızı ve dayanışmamızı geliştirecek, kurumsallaştıracaktır. En kısa zamanda imzalanmasında fayda görüyorum.

Türk özel sektörü, hastane inşası ve yönetiminden ilaç satışı ve üretimine kadar geniş bir yelpazede iş birliğine hazırdır. Üç ay gibi kısa bir sürede karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz bu tarihi ziyaretlerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle şu anda heyet üyelerimiz arasında bulunan bakanlarımızın karşılıklı olarak ziyaretleri devam ettirmeleri, hele hele Türk Hava Yollarının artık uçuşları başlatmasıyla daha da kolaylaşacaktır. Şu anda İstanbul-Luanda arası 7,5 saat. Dolayısıyla bu, işin ne kadar kolaylaştığını da ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanının şahsında tüm Angola makamlarına teşekkür ediyorum. Bu heyetler arası toplantımızın da ülkelerimiz arasında yeni bir sürecin başlamasına vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit çocukları, harp ve vazife malulleri yardımları ödenecek18 Ekim 2021 Pazartesi 13:51
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da18 Ekim 2021 Pazartesi 13:36
  • Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti18 Ekim 2021 Pazartesi 13:26
  • Firari olarak aranan Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı18 Ekim 2021 Pazartesi 13:22
  • Bakan Gül: "İrademizi Ortaya Koymaya Devam Ediyoruz"18 Ekim 2021 Pazartesi 12:32
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasi cinayet iddiaları' soruşturmasına ilişkin yazılı müracaatta bulundu18 Ekim 2021 Pazartesi 12:29
  • Kaloriferini yakmayan komşuya dava açarak müdahale mümkün18 Ekim 2021 Pazartesi 12:27
  • İŞKUR 1 milyon kişiyi işle buluşturdu18 Ekim 2021 Pazartesi 12:16
  • Güneş enerjisiyle çalışan telefon şarj istasyonu üretildi18 Ekim 2021 Pazartesi 11:12
  • Dev platform taşıyan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı18 Ekim 2021 Pazartesi 11:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti