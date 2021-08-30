Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'e çıktı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99'uncu yıldönümünde başkentte kutlamalar Anıtkabir’de başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’e çıktı.
Anıtkabir’deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve "Türkiye’yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek.
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