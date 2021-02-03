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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bu ülke, Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır 7. Olağan İl Kongrelerine partisinin genel merkezinden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP, 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür." dedi.

Erdoğan, "Ülkemize husumeti politikalarının merkezine yerleştiren güçlere ve onlardan cesaret alan terör örgütlerine karşı kararlı duruş sergiliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bu ülke, Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler hakkında, "Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" şeklinde konuşan Erdoğan şunları kaydetti:

"Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri, ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlerine sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz."

"Yanımızda yer alacaklara yüreğimiz ve kapımız açıktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı ile ülkemizin yakaladığı fırsatı tarihi zafere dönüştürme mücadelesinde yanımızda yer alacaklara yüreğimiz ve kapımız açıktır." dedi.

Yeni Anayasa hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerinde inşa edilecektir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Sayın Bahçeli'nin dün bu konuda yaptığı olumlu açıklamaları ve çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim gençliğimiz polisine saldıran değil tam aksine polisiyle beraber el ele, dimdik yola devam eden bir gençliktir." dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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