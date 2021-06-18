Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

"Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemeli"

Uluslararası toplumun salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremediğini belirten Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi tarihin en büyük sağlık krizini 100 gün sonra gündemine alabildi. Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir." dedi.

"Eksen tartışmaları hazımsızlığın işaretidir"

Erdoğan, "Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları, hazımsızlığın işaretidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının cepheleşme yerine iş birliğine vesile olması bizlerin elindedir." diye konuştu.