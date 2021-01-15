Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Aşı) Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün olduğu koronavirüs aşısıyla ilgili, "Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün olduğu koronavirüs aşısıyla ilgili, "28 gün sonraki bir gün gitti, ikinci aşımızı olacağız. Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım." dedi.

'AB bize verdiği sözleri tutmadı'

Erdoğan, AB ile ilişkilerle ilgili soruyu yanıtlarken, "Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz." diye konuştu.

'Savunma sanayisine yönelik adımlarımızı hiçbir ülke belirleyemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptırımlar konusunda soruyu yanıtlarken de "Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Biz bir defa kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz." dedi.

Çok ciddi bir parayı ödendiği halde F-35'lerin ne yazık ki hala verilmediğini anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu tabii bizim uluslararası diplomaside Amerika'nın bir müttefik ülke olarak bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştır. Temenni ederim ki Sayın Biden'ın görevi üstlenmesiyle birlikte görüşmelerimizi yaptıktan sonra, çok daha olumlu adımları atar ve bunları da yoluna koyarız."