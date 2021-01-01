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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılarda alınan bir mesafe var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılarda alınan bir mesafe var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

"2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu ve tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek." açıklamasında bulundu.

"Almanya ile ortak üretim yapılabilir"
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 yılı bir düşüş yılı olacaktır."

"CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansıması"
Fikri Sağlar'ın sözlerine ilişkin de Erdoğan, "Bu zat artık bu çağda yaşamıyor çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımasıdır." değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok ve burada da hakim, savcı, polis, bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler." dedi.

"Ayasofya 2020'nin taçlı yıldızıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili de "Ayasofya 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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