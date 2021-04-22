Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı

Erdoğan, milli güreşçiye aynı başarıyı Tokyo Olimpiyatları'nda beklediğini söyledi.
Taha Akgül de en büyük hedefinin Tokyo Olimpiyatları'nda kariyerinin 2. olimpiyat madalyasını kazanmak olduğunu dile getirdi.
Erdoğan, milli güreşçiye aynı başarıyı Tokyo Olimpiyatları'nda beklediğini söyledi.
Taha Akgül de en büyük hedefinin Tokyo Olimpiyatları'nda kariyerinin 2. olimpiyat madalyasını kazanmak olduğunu dile getirdi.
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