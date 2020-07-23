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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Cami'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.30'da Ankara'dan İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camii'ne geçti. Arka kapıdan giriş yapan Erdoğan son hazırlıkları inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içeride olduğu sıralarda ses sistemi de denendi. Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ayasofya Camii'ne geldi. Erdoğan ön kapıdan çıkış yaptı. Caminin ön kapısına asılan "Ayasofya Kebir Cami-i Şerifi" yazılı tabelayı Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. Tabelanın Türkçe ve İngilizce olduğu görülüyor. Erdoğan burada fotoğraf da çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde 1 saati aşkın süre incelemelerde bulunduktan sonra buradan ayrıldı.

Ziyaret sırasında Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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