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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Güneysu ilçesindeki evinden helikopterle Ardeşen'e gelen eden Erdoğan, kara yolu ile Ayder Yaylası'na hareket etti.

Yol boyunca kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bölgede yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol kenarında haşlanmış mısır satan kadından mısır satın alarak kendisini takip eden gazetecilere ikram etti.

Daha sonra Ayder Yaylası'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle bir otelde kahvaltı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilen Ayder Yenileme ve Koruma Projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

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