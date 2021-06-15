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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da at yarışı izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da at yarışı izledi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da at yarışı izledi.


Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Valiliğinin bahçesinde düzenlenen basın toplantısının ardından şehrin güneyindeki Cıdır Ovası'na gitti.
Yıllarca Azerbaycanlıların at yarışı oyunlarına ev sahipliği yapan ovada, yöresel oyunlar ve müzik eşliğinde at yarışları izleyen liderlere, eşleri de eşlik etti.

Gösterilerin sonunda Aliyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye edildi.

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