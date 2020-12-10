Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan destan yazmaya devam edecek

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenleniyor.

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi Töreni düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur."