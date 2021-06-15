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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine geldi. Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile selamlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle gerçekleştirdiği ziyarette, Ermenistan işgalinden kurtarılan, 28 yıl sonra ezan sesinin duyulduğu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa'da temaslarda bulunuyor.

ÖNEMLİ ANLAŞMALAR MASADA

Erdoğan, ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek. Aliyev ve Erdoğan'ın görüşmelerinin ardından, Şuşa başta olmak üzere Dağlık Karabağ'ın yeniden imar ve inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve ekonomik alandaki anlaşmalara imza atılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa'da temaslarda bulunacak.

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