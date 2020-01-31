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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki 6.8'lik depremde 17 saat sonra enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5'inci Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nin ardından, Elazığ'da UMKE görevlisi Emine Kuştepe'nin uğraşları sonucu depremden 17 saat sonra enkazdan kurtarılan Azize Çelik'le telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede Azize Çelik’e "Mevlam, sizleri gerçekten korudu. Sizleri millete bağışladı. Çok büyük bir imtihandan geçtik, Allah yardımcımız olsun" dedi.

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