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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı oldukça yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi ve ekonomi alanlarında pek çok isimle bugün bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı oldukça yoğun.

Erdoğan, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ağırlayacak. Görüşmede, Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kartal Harekatı, Ayasofya'nın ibadete açılması, siyasi partiler kanunu gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

Erdoğan, daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'dan oluşan heyeti saat 15.00'te kabul edecek.

Bu toplantının ardından ise saat 16.00'da YÖK Başkanı Yekta Saraç ile önümüzdeki dönemde yapılacak sınavların ele alınması beklenirken, son olarak da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u da saat 17.30'da kabul edecek.

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