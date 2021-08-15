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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı.
15 Ağustos 2021 Pazar 12:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı.
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