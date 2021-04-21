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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanların barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanların barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'na canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, "Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz." dedi.


 

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