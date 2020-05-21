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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete açılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

İlk etabı 20 Nisan'da hizmete alınan hastanenin tüm etapları, bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından açılacak. Törene, Japonya Başbakanı Şinzo Abe de video konferans yöntemiyle iştirak edecek. 

Tören öncesi hastanede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile diğer ilgililer eşlik etti.

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