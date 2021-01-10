  • BIST 1.541
  • Altın 438,721
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Basın özgürlüğünden vazgeçmeyeceğimiz gibi istismar edilmesine de müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Basın özgürlüğünden vazgeçmeyeceğimiz gibi istismar edilmesine de müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında medyanın demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıktığını belirten Erdoğan, bu süreçte, demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazetecilerin toplum için önemli bir görevi yerine getirdiklerini bildirdi.

Geçmişte demokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerde bir vesayet aygıtı olarak kullanılan Türk medyasının daha demokratik, özgürlükçü ve çok sesli bir yapıya kavuşması yönünde önemli ilerlemeler kaydettiklerine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeni medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanların da meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önemdedir. Bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Dolayısıyla yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelesinde gazetecilerin de büyük sorumluluğu bulunmaktadır.

Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi bu kavramın istismar edilmesine de içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde payları olduğunun idrakiyle, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım tamdır."

Zorlu salgın koşullarında görevlerini ifa etmek için fedakarca bir gayret ortaya koyan basın mensuplarına takdir ve teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görev başında vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu düşüncelerle tüm basın çalışanlarına başarılar temenni ediyor, kendilerini en kalbi duygularla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep'te, ATM'de işlem yapan vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı10 Ocak 2021 Pazar 11:52
  • Adana'da yurttan kaçan 14 yaşındaki Y.Y. arkadaşı ile yürüyüş yaparken bulundu10 Ocak 2021 Pazar 11:51
  • Kaçırıp dövdükleri yarı çıplak kişiyi, otomobile bağlayıp sürüklemek istemişler10 Ocak 2021 Pazar 11:41
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM'ye iki devletli çözüm için kararlılık mesajı verecek10 Ocak 2021 Pazar 11:31
  • İzmir'deki depremin ardından DASK'tan 224 milyon TL'lik ödeme10 Ocak 2021 Pazar 11:29
  • Bulaşıcı hastalıkların kamu binalarındaki yayılımının önlenmesi için rehber hazırlandı10 Ocak 2021 Pazar 11:29
  • Ailesi 10 gündür kayıp Elif'i arıyor10 Ocak 2021 Pazar 11:01
  • Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor10 Ocak 2021 Pazar 11:00
  • Türkiye’de 2020 yılında 365 bin 5 kazada 2 bin 197 kişi hayatını kaybetti10 Ocak 2021 Pazar 10:18
  • Şehit Uzman Çavuş Çelik, memleketine uğurlandı10 Ocak 2021 Pazar 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti