  • BIST 101.983
  • Altın 383,390
  • Dolar 6,8713
  • Euro 7,4919
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 29 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefa Sosyal Destek Gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylemle CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilerine, mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecektir. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakla kalmayacak. Aynı zamanda bu hastalıklı siyasetin temsilcilerinden de kurtulacaktır. Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecek. Siyasi çıkarlar uğruna eli kanlı teröristlerle ve uzantılarıyla ittifaklar içine girenlerin yakasından milletimizin eli eksik olmayacaktır." 

Yeni tip koronavirüsle mücadele
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin salgınla mücadelesi başarıyla sürüyor. Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp günlük hayatı tümüyle durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz. Sosyal hayatın her alanında diğer insanlarla aramızda 1.5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, sağlık hizmetleri ve temizlik malzemeleri konusunda hiçbir sıkıntının olmadığını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'deki şehir hastanesinin tamamının perşembe günü Japonya Başbakanı Abe ile birlikte hizmete açılacağını söyledi. 

Erdoğan, Başakşehir'deki şehir hastanesinin adının Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirlendiğini açıkladı. 

Erdoğan, "Hizmete açtığımız, açmak üzere olduğumuz yeni hastanelerle istihdam ettiğimiz personellerle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz." dedi.

Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan belirlenen kurallara uymasını tekrar tekrar rica ediyorum." diyerek, salgının seyrinde olumsuz yönde gelişme olursa bazı tedbirlerin çok daha sert bir şekilde uygulamak durumunda kalınabileceğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5,5 milyon dar gelirli vatandaşımıza biner lira nakit desteği sağladığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 2 ayda yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 11,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği vererek bu zor günlerde milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okullar açıldıktan sonra 70 öğrencide koronavirüs tespit edildi18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:27
  • Erdoğan ile Putin telefonda görüştü18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:27
  • Almanya, seyahat uyarısını 15 Haziran'dan kaldıracak18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:26
  • ABD'deki aşı deneyleri insanlar üzerinde olumlu sonuç verdi18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:25
  • MSB: 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 25 limanda bayrak töreni yapılacak18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:11
  • KKTC’de çıkan yangınlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:07
  • MSB: 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 25 limanda bayrak töreni yapılacak18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:00
  • Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:38
  • Libya Başbakanı Serrac: Tüm bölgeler milislerden temizlenene kadar operasyonlar sürecek18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:37
  • MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti