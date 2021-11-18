Cumhurbaşkanı Erdoğan: BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşmenin ve Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'i ve heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirve toplantılarını 2019'dan beri gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, "İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı en üst düzey platformu oluşturmaktadır. Bugünkü zirveyle ilişkilerimizi bundan böyle kapsamlı ortaklık olarak tanımlamaya karar verdik. Ayrıca bir Zirve Takip Mekanizması kurarak hem kararlaştırdığımız hususların hayata geçirilmesini yakın takip altına aldık hem de atacağımız yeni adımlar için bir çerçeve oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen ikili ticaret hacminin daha şimdiden bir önceki senenin rakamlarını yakaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii bu durum 20 milyar dolarlık hedefimizi yakaladığımız anlamına gelmez. Çünkü bizim bir hedefimiz var, 20 milyar dolar, inanıyorum ki değerli dostumla birlikte yakalayacağız. Türkiye-İspanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin 2. toplantısını, gelecek yılın ilk çeyreğinde, müteakip iş forumu toplantısını ise geniş bir katılımla inşallah haziran ayında düzenleyeceğiz. Bu konuda atılacak adımı iki ülkenin Dışişleri Bakanları aralarında da yapacakları çalışmayla karara bağlayacaktır.

600'den fazla İspanyol şirketinin Türkiye'de yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. İspanyol dostlarımıza bir kez daha güvenilir ortakları Türkiye'ye daha fazla yatırım yapma çağrımızı tekrarlıyorum. Esasen sizlerin de takip ettiği üzere bu çağrımız daha şimdiden makes bulmuştur. İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir."

"Birçok Avrupa ülkesi buradaki Patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır"

Türkiye ve İspanya'nın, Avrupa'nın doğu ve batı ucunda Avrupa güvenliğini ve refahının çözüm taşı olarak stratejik konuma haiz 2 NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İspanya 2015'ten bu yana Türkiye'de konuşlu Patriot Sistemleri ile ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef yine birçok Avrupa ülkesi buradaki Patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır. Bu vesileyle İspanyol dostlarımıza bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İspanya'nın bu tutumunun diğer bazı müttefiklerce de örnek alınmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle savunma sanayi alanında İspanya ile birçok ortak proje yürütüyoruz. Ülkelerimizin potansiyelini göz önünde bulundurarak bu alandaki iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi özellikle arzu ediyoruz. İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz ama biz inşallah şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz." dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "İspanya'nın Türkiye'nin birlik ile ilişkilerinin geliştirilmesine dair bugün verdiği destek için de yine kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye olarak olumlu gündemin hayata geçirilmesi maksadıyla diyalog ve demokrasiden yana ilkeli tutumumuzu ve çabalarımızı ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin artık Türkiye ile ilişkisine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşmasını ve somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır. Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir. Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya, düzensiz göç konusunda önemli yük üstlenmiş durumdadır. Bu külfetin adil paylaşımı için ortak politikalar üretilmesi zaruretini bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.

İspanya'nın bugüne kadarki kıymetli desteklerini sürdürmesinin, tüm taraflar bakımından faydalı olacağına inanıyorum. Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Projesi'nin mimarları olarak, dünyada barış, istikrar ve refah ortamının sağlanmasını teminen daha yakın iş birliği içinde olmaya önem arz ediyoruz. Malum, Medeniyetler İttifakı'nı İspanya-Türkiye birlikte inşa ettik ama bundan sonra da niyazı önem arz ediyor. Bu girişim, Türkiye ve İspanya'nın yumuşak gücünün göstergesidir. Aşırı sağın yükselmekte olduğu, ırkçı, İslam ve yabancı düşmanı eylemlerin giderek daha sık gerçekleştiği günümüzde Medeniyetler İttifakı girişiminin değeri ümit ediyorum ki daha iyi anlaşılacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yıl önce tohumlarını attıkları bu girişimin, dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar bakımından önemli bir çıkış yolu sunduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'a desteklerinin tam olduğunu söyledi.

Cenevre'de açılan ofisin başında görevlendirilen Türk büyükelçinin girişime güç katacağını bildiren Erdoğan, ittifakın İstanbul'da bölgesel ofis açması sürecini de hızlandıracaklarını belirtti.

"Savunma sanayiinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasında uçak gemisi konusundaki iş birliğine ilişkin soru üzerine, "İlk uçak gemimiz aslında büyük ölçekli değil, büyük ölçekliyi de şimdi bundan sonra yapacağız. Bu konuda zaten değerli dostumla mutabıkız. İnşallah büyük bir uçak gemisini mevcut şu andaki uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz ve belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak." diye konuştu.

Sanchez ile bu konuları konuştuklarını ve adımları atacaklarını ifade eden Erdoğan, "Savunma sanayiinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var. İHA, SİHA, Akıncı gibi bu konularda da birçok adımları atabilme şansımız var. İspanya'nın kendi ürünlerini yine aynı şekilde paylaşabilme imkanlarımız olacak." dedi.

Koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin bir soru üzerine aşı konusunda Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu yıl sonuna kadar da kendi aşımız olan TURKOVAC'ı piyasaya sürme durumu söz konusu. Bunu da zaten hallettikten sonra bizim artık aşı konusunda herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Bu süreci devam ettireceğiz ve dünya ile ilişkilerde de bu konuda yine herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Yani gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler buralara da her türlü desteği vereceğiz." yanıtını verdi.

"İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündemimizden çıkardık"

Kadına şiddet konusu ve İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, kadına şiddet noktasında iktidarlarının çok hassas olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Maalesef tabii bu dönem içerisinde bazı kadına şiddet noktasındaki uygulamalar bizi dilhun etmektedir. Tabii bunların üzerine gerek emniyet teşkilatımız gerek Adalet Bakanlığımız olarak şiddetle gidiyoruz ve bu konuda da gerekli olan her türlü adımları atıyoruz, atmaktayız ve atacağız. Ancak İstanbul Sözleşmesi konusuna gelince, biz İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündemimizden çıkardık. Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımları zaten normal yasalarımızda kadına şiddetten tutunuz uygulamalarına varıncaya kadar bunlar bizim zaten gündemimizde var. Çünkü kadın bizde en kutsal varlıktır ve kadının bu kutsiyetine asla leke gelmesine biz zaten müsaade etmeyiz. Çünkü bizde aile kavramı çok hassastır, çok kutludur. Aile kavramı üzerinde de bu önemsediğimiz durumu lekelemek suretiyle buna müsaade zaten etmeyiz. O zaman zaten İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek yok dedik ve kaldırdık."

Türkiye'de S400'ün hangi parçalarının üretilmesinin öngörüldüğünün sorulması üzerine Erdoğan, "S400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında her iki taraf, Türkiye-Rusya detay açıklama yapmamak üzerinde biz mutabık kaldık. Dolayısıyla da bu tür açıklamalara girmiyoruz, bu kendi aramızdaki hassasiyetlerdir." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez onuruna yemek verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'nin ortak basın toplantısının ardından verilen resmi yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.