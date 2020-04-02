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Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarına seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kovid-19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarına seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kovid 19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor" dedi

Erdoğan, "Belediyelerde temizlik ve korunma malzemelerinin temini ve dağıtımını yaygın şekilde sürdürmeliyiz." şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız"
"Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız" ifadesini kullanan Erdoğan, "AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık" dedi.

"Birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"En büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir. Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar. Her alanda aldığımız tedbirlerle 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz ama bunu yeterli görmüyoruz. Korona salgınıyla mücadele sadece hükümet ve devletimizin değil, tüm kurum ve kuruluşlarımızın meselesidir."

"Ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz"

"Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır. Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir. Panik yapmadan, akılcı, dengeli ve gerçekçi adımlarla mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Türkiye Allah'ın izniyle bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir. Gün İstiklal Harbi'nde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür, gün küçük hesaplar peşinde koşmak yerine basiretli davranma günüdür. Gün, siyasi, etnik, mezhebi tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak, ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür."

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