  • BIST 1.426
  • Altın 523,226
  • Dolar 8,5293
  • Euro 10,4268
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 22 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ertan İskender'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan elim olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

İskender'e en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisini ileten Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz semalarını yeniden renklendirecek01 Haziran 2021 Salı 12:21
  • İsrail'deki olası Lapid-Bennett koalisyonu ile "son satırı Gazze olan" Netanyahu sayfası kapanıyor mu?01 Haziran 2021 Salı 11:20
  • Türkiye olimpiyatlara umutla bakıyor01 Haziran 2021 Salı 11:19
  • Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu01 Haziran 2021 Salı 11:18
  • Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi01 Haziran 2021 Salı 11:18
  • MGK yarın toplanacak01 Haziran 2021 Salı 11:17
  • FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı01 Haziran 2021 Salı 11:17
  • Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı yüzde 15,8 azaldı01 Haziran 2021 Salı 11:16
  • Bahçeli sert konuşup mesajı verdi: 754 gün kaldı, göreceksin!01 Haziran 2021 Salı 11:01
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımız yeni eğitim-öğretim yılına kadar öğrencilerimiz için açık tutulacak01 Haziran 2021 Salı 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti