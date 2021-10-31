  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,02
  • Dolar 9,5896
  • Euro 11,1139
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme sona erdi. İki lider arasındaki görüşme 1 saat 5 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki temasları çerçevesinde, ikili görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüştü. İki lider arasındaki görüşme 1 saat 5 dakika sürdü.

Ortak mekanizma kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, iki lider Türkiye-ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.

bidennnnnn-001.jpg

NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı

İkili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı olarak atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iklim değişikliği konusunda karşılıklı olarak atılan adımlardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden zirvesi sona erdi

Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi.

Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üçü Türkiye sularında 14 yeni Önemli Deniz Memelileri Alanı ilan edildi31 Ekim 2021 Pazar 11:04
  • Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı31 Ekim 2021 Pazar 11:00
  • Kuraklığa karşı 'daha az su tüketen bitkiler ekilmesi' önerisi31 Ekim 2021 Pazar 10:48
  • Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına 21 ek sefer konuldu31 Ekim 2021 Pazar 10:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya'daki kardeşlerimiz göğsümüzü kabartan işlere imza atıyor31 Ekim 2021 Pazar 10:38
  • Türkiye, Yemen'de Aden Havalimanına yapılan bombalı saldırıyı kınadı31 Ekim 2021 Pazar 10:35
  • AFAD 1749 kişiyi istihdam edecek31 Ekim 2021 Pazar 10:28
  • Türkiye ve dünya gündemi31 Ekim 2021 Pazar 10:20
  • Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda seferler normale döndü30 Ekim 2021 Cumartesi 19:47
  • Erdal İnönü'nün vefatının üzerinden 14 yıl geçti30 Ekim 2021 Cumartesi 18:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti