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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Biden'la) F-16 tedarikini müzakere ettik, kendilerinden olumsuz yaklaşım görmedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (ABD Başkanı Biden'la) F-16 tedarikini müzakere ettik, kendilerinden olumsuz yaklaşım görmedim. İlişkileri ilgilendiren bu hassas konuyu neticelendirmeyi umuyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Biden'la) F-16 tedarikini müzakere ettik, kendilerinden olumsuz yaklaşım görmedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için gittiği, İtalya'nın başkenti Roma'dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"(ABD Başkanı Joe Biden'la) F-16 tedarikini müzakere ettik, kendilerinden olumsuz yaklaşım görmedim. İlişkileri ilgilendiren bu hassas konuyu neticelendirmeyi umuyoruz. Afganistan, Suriye, Libya ve D. Akdeniz konularındaki iş birliğinin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de daha yoğun devam ettirme kararı aldık.

Terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyon

Erdoğan, "Yapılması gerektiği zamanda tabii ki yapılır. Ondan geri adım atılmaz. Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz." dedi.

ABD'nin terör örgütlerine desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül etmemesi gerekir." şeklinde ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi" diye konuştu.

Dedeağaç'a üs kurulması

Erdoğan, "Sayın Biden'a da Macron'a da 'Böyle bir üssün kurulması bizi ciddi manada rahatsız ediyor' dedik. Bunu Macron sahiplenemedi." ifadelerini kullandı.

TURKOVAC

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonuna kadar üretime geçtiğimizde kıskançlık yapmadan bunu dünya ile paylaşacağız, adeta 'Siz yapmadınız ama biz yapıyoruz' mesajı vereceğiz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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