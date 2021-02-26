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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz darbenin her türlüsüne karşıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin "Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değildir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz darbenin her türlüsüne karşıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Selimiye Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin "Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değildir." diye konuştu.

Erdoğan, "Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım." dedi.

Kanal İstanbul Projesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her türlü adımı şu anda atmış bulunuyoruz. Ne bundan ana muhalefet anlar ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul, şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Şimdi İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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