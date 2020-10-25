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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kitabımızda sosyal adalet var

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Hollandalı milletvekilinin ırkçı paylaşımı ile ilgili, "Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Bizim kitabımızda sosyal adalet var." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kitabımızda sosyal adalet var

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Hollandalı milletvekilinin ırkçı paylaşımı ile ilgili, "Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Bizim kitabımızda sosyal adalet var." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsın koysunlar, durmak yok yola devam." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zalim Esed işine gelenleri davet edebilir ama biz orada o mazlum milletin davetiyle varız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarımıza kadar hiçbir konuda milletimizin başını yere eğdirecek bir yanlışımız olmadı, olmayacak." dedi.

"Ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar"
"Güçleri yetse, ellerinden gelse ülkemizi bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle, yeni ahlaksızlıklarla karşımıza çıkıyorlar." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle, ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar." ifadesini kullandı.

"Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz"
Erdoğan, "(ABD'ye) F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz." diyerek, "Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.' Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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