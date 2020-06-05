Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu birliğimiz, dayanışmamız dünyayı ülkemize hayran bırakacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu birliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir." dedi.