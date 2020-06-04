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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu dünyayı daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya yapabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajında, "Tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı düzelterek ve hep beraber çaba göstererek bu dünyayı daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya yapabiliriz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu dünyayı daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya yapabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı düzelterek, toplumda bu konudaki hassasiyeti artırarak ve hep beraber çaba göstererek, ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyayı daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm insanlığın bugün kaynakların sürdürülebilir kullanımının benimsendiği, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, açlık ve yoksulluğun en aza indirildiği, çevre kirliliğinin önlendiği daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için çaba gösterdiğini belirtti.

Çevre sorunlarının çözümünün küresel boyutuyla bütün ülkelerin iş birliğini ve ortak çalışmalarla uzun vadeli politikaların yürütülmesini gerektirdiğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin çevre sorunları konusundaki duyarlı ve sorumlu yaklaşımıyla uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirdiğini bildirdi.

Erdoğan, son dönemde hız kazanan çalışmalar neticesinde ülke genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettiklerinin altını çizdi.

Daha yeşil, daha temiz bir ülkeye sahip olmak için sadece ağaçlandırmanın yeterli olmadığının bilinciyle, çevre kirliliğini önleyecek, israfı engelleyecek, planlı kentleşmeyi esas alacak, insanlara çevre bilinci kazandıracak çalışmalara da öncelik verdiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı düzelterek, toplumda bu konudaki hassasiyeti artırarak ve hep beraber çaba göstererek, ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyayı daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya yapabiliriz. Medeniyet değerlerimizden beslenen, tabiata saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışının kök salması için hepimize, özellikle ailelere ve eğitimcilere ciddi sorumluluklar düştüğünü bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Bu kapsamda eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organlarının iş birliğinde yürütülecek çevre konusundaki çalışmalara vatandaşlarımızın desteği ve katılımı büyük önem taşımaktadır. Dünya Çevre Günü vesilesiyle, vatandaşlarımızı çevrenin ve doğal zenginliklerimizin korunması, kaynaklarımızın tükenebilir olduğu gerçeğini göz ardı etmeden bireysel tedbirlerin alınması konusunda duyarlı olmaya çağırıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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