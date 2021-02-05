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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin, "Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesindeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"(Boğaziçi) Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor ki dün akşam dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir. Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz kalkıp da rektörün odasını işgale yeltenirseniz ona da hoş geldin demezler." diye konuştu.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Macron, Türkiye oradan (Libya) askerlerini çeksin derken, o da bu işi hala öğrenemedi. Öğrenmesi için de daha çok vakit yemesi lazım. Amerika, AB 'Biz Boğaziçi Üniversitesindeki olanları kınıyoruz.' diyorlar. Burada Amerika'ya şunu söylerim; seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz?"

Kaynak: Haber Kaynağı
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