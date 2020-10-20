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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sancılı ve imtihanlarla dolu dönemde Müslümanlar olarak birbirimizi daha fazla dinlemeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz bu sancılı ve imtihanlarla dolu dönemde, Müslümanlar olarak birbirimizi daha fazla dinlememiz, daha sık fikir alışverişinde bulunmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sancılı ve imtihanlarla dolu dönemde Müslümanlar olarak birbirimizi daha fazla dinlemeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca online olarak düzenlenen İİT Üye ve Gözlemci Ülkeleri Diyanet İşleri Bakanları İstişare Toplantısı'na video mesajla katıldı.

Erdoğan, konuşmasında, "İçinden geçtiğimiz bu sancılı ve imtihanlarla dolu dönemde, Müslümanlar olarak birbirimizi daha fazla dinlememiz, daha sık fikir alışverişinde bulunmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

"Asırlar boyunca insanlığa ışık tutan, ilim, hikmet ve barışla anılan kadim İslam beldelerinden, bugün, ne yazık ki feryatlar yükseliyor." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz. Bilhassa ırkçılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik ve terör fitnesi, İslam alemini içeriden çökerten sorunlar haline gelmiştir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Ölenin de öldürenin de 'Allah-u Ekber' dediği bir tabloyu bizim kabul etmemiz, içimize sindirmemiz asla mümkün değildir." dedi.

"Müslümanların içinde bulunduğu üzücü manzara emperyalistlere ve İslam düşmanlarına cesaret vermektedir." diyen Erdoğan, "İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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