Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Erdoğan, buradaki konuşmasında, "FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine, diyanetine, inancına saldırmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur."

"Zonguldak müjdelerin merkezi oldu"

"Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu."