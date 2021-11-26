  • BIST 1.784,53
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.1052
  • Euro 13.6535
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 14 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de Deprem Konutları Teslim Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İzmir'deki deprem konutları) Projenin ilk etabını oluşturan 397 konutu inşallah yılbaşına kadar tamamlamış ve sahiplerine teslim etmiş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İzmir'deki deprem konutları) İlk 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksiti 740 liradan, 3+1'lerin 1020 liradan başlayacak." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık. Tek kriterimiz ülkemizin ve insanımızın neye ihtiyacı olduğudur." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlere bir müjde vermek istiyorum. İzmir'deki TEKEL fabrikasını, içinde kütüphanesi ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır anneleri engelli çocuklarıyla dağa kaçırılan evlatları için mücadele ediyor26 Kasım 2021 Cuma 13:30
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslüman coğrafyalarda çıkan olumsuz örnekleri İslamla özdeşleştirmek vicdansızlık olur26 Kasım 2021 Cuma 13:23
  • 'Huzur uygulamaları' suçla mücadelede etkinliği artırdı26 Kasım 2021 Cuma 11:22
  • İzmir'de polisi bıçaklayan saldırgan ayağından vurularak yakalandı26 Kasım 2021 Cuma 11:17
  • Selimiye Camisi'nin kapsamlı restorasyonuna başlanıyor26 Kasım 2021 Cuma 10:48
  • MGK'dan 'ekonomi hedefi' vurgusu26 Kasım 2021 Cuma 10:46
  • Yolcu otobüsü kaza yapan tırlara çarptı, hostes öldü, 35 kişi yaralandı26 Kasım 2021 Cuma 10:38
  • Cenazeden dönen minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var26 Kasım 2021 Cuma 09:49
  • Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit26 Kasım 2021 Cuma 09:27
  • MGK'dan 'ekonomi hedefi' vurgusu26 Kasım 2021 Cuma 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti